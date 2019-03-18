رئيس موزمبيق: حصيلة إعصار "إداي" قد تتجاوز الـ1000 قتيل

أعلن رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي أن "حصيلة إعصار "إداي" قد تتجاوز الـ1000 قتيل". وكان الصليب الأحمر في موزمبيق قد أعلن عن مقتل وفقدان المئات نتيجة الإعصار الذي ضرب زيمبابوي وموزمبيق والذي أدى إلى تدمير جسور ومدارس ومبانٍ. وتأثر آلاف الأشخاص وانقطعت التيار الكهربائي وغمرت الجسور الرئيسية أجزاء من مقاطعة مانيكالاند المتاخمة لموزمبيق.

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