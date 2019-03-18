رئيس الوزراء الفرنسي سيعين قائدا جديدا للشرطة في باريس بعد أحداث السبت

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أنه "سيعين قائدا جديدا للشرطة في باريس بعد أحداث السبت الأخيرة". وكانت قد شهدت فرنسا يوم السبت الماضي أعمال شغب نتيجة احتجاجات ومظاهرات "السترات الصفراء" امتدت حتى الشانزيليزيه.

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