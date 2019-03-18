"إيغاد": عقبات تواجه تشكيل حكومة جديدة بجنوب السودان

أفادت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد" بأن "ثمة عقبات تواجه تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة بجنوب السودان، وفق الجدول الزمني، وتحتاج إلى حلول عاجلة"، موضحةً أن "تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في أيار المقبل تعترضه العديد من العقبات التي تحتاج لحلول وتدخلات عاجلة، مثل تدريب القوات والاتفاق حول عدد الولايات التي تجاوزتها الجداول الزمنية دون أن يتم حسمها".

ولفتت إلى أن "جهات اتفاق السلام مجابهين الآن بعامل الوقت، إذ تنص الاتفاقية على تشكيل الحكومة الانتقالية في الثاني عشر من أيار المقبل، علما أن معظم القضايا التي وجب الاتفاق عليها خلال الفترة ما قبل الانتقالية لم يتم تنفيذها خاصة تكوين جيش مشترك وحسم حدود القبائل"، مشيرةً إلى أن "اتفاق السلام ينص على أهمية تدريب القوات المشتركة لتكون نواة جيش قومي قوي، لكن عملية التدريب نفسها لم تبدأ حتى اليوم".

وأشارت إلى أن "هناك ضرورة لحل مسألة عدد الولايات، وهذا من صميم عمل المفوضية المستقلة للحدود التي عقدت أولى اجتماعاتها اليوم"، مطالبة جهات اتفاق السلام في جنوب السودان إلى بـ"الالتفات للتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق والعمل على إيجاد الحلول المناسبة".