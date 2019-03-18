وزير داخلية ألمانيا: لا وجود لمناخ معاد للإسلام في بلادنا

نفى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر وجود مناخ معاد للإسلام في ألمانيا.

ونفى زيهوفر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك مناخ معاد للإسلام في ألمانيا: "لا. غالبية المواطنين في ألمانيا يعيشون سويا في سلام. حتى المتطرفون الذين لديهم استعداد للعنف لن يجعلونا نحيد عن ذلك".

وأكد زيهوفر أن "حرية ممارسة العقيدة من الاهتمامات الأساسية للحكومة الألمانية،" مشيراً الى أن "الحكومة تتصدى بكل صرامة لأي جرائم معادية للإسلام أو هجمات على مساجد".