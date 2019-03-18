وزير الخارجية التركي يزور مصابي مجزرة نيوزيلندا

زار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونائب الرئيس فؤاد أوكتاي مسجد النور في كرايستشيرش حيث قتل 50 شخصًا في هجوم بالرصاص يوم الجمعة. ووضع جاويش أوغلو وأوكتاي الزهور على باب المسجد وزارا الضحايا في المستشفى. وأكّد جاويش أوغلو أن أحدهم في حالة حرجة لكن الباقين يتحسنون.

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