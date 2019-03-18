عمدة مدينة أوتريخت الهولندية يسحب نصيحته للسكان بعدم الخروج من المنازل

أفادت وسائل إعلام بأن عمدة مدينة أوتريخت الهولندية جان فان زانين قام بسحب نصيحته للسكان بعدم الخروج من المنازل.

وكان زانين قد أعلن عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة تسعة ثلاثة منهم خطيرة في اطلاق النار في المدينة الهولندية، مؤكدا أن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.

وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت عن تعرض محطة للترام بوسط مدينة أوتريخت لإطلاق نار، مشيرة الى أن "إطلاق النار في أوتريخت قد يحمل دافعا إرهابيا"، لافتة الى "أننا لا نستطيع حتى الآن تقييم خطورة إصابات الجرحى في الحادث".