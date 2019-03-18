صالحي: لا يمكن الوثوق بالإدارة الأميركية ولا بمسؤوليها

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران علي أكبر صالحي أن "الأمر استغرق كثيرًا لكي يدرك الجميع الآن سواء المؤيدون او المخالفون، بأن اميركا عدو لنا، وأن اجراءاتها ظالمة"، مشيرًا إلى أن "العدو لا يتخلى عن عدائه، وقد أكد قائد الثورة منذ البداية أنه لا يمكن الوثوق بالإدارة الأميركية ولا بمسؤوليها، ويمكن مشاهدة هذه القضية جيدًا، وهي إنجاز كبير بحد ذاتها".

ونوه صالحي أنه "بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية، الذي سيصادف في 9 نيسان سيتم عرض عدد من الإنجازات النووية"،، ذاكرًا أن الأعمال تمضي بشكل ممتاز في المجال النووي، لافتًا إلى أنه زار قبل أيام منطقة بوشهر ورأى محطتي بوشهر 2و3 النوويتين تجري فيهما أعمال الإنشاء.

وأوضح صالحي أنه تم شق الأساس وإنجاز عمليات الحفر بحجم ملايين الأمتار المكعبة، مبينًا أنه تم استخدام آلاف الأطنان من الخرسانة والإسمنت.