ترامب وصف جو بايدن بشخص ذي معدل ذكاء منخفض

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السيناتور الديمقراطي جو بايدن بـ"شخص ذي معدل ذكاء منخفض"، مشيراً إلى أن "لسان جو بايدن انعقد نهاية هذا الأسبوع، عندما لم يتمكن من إيصال شيء بسيط للغاية بشأن قراره الترشح للرئاسة وعليكم التعود على ذلك، شخص آخر مع معدل ذكاء منخفض".

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