رئيس البرلمان البريطاني: لا يمكن للحكومة اجراء تصويت في البرلمان على اتفاق بريكست ذاته

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني "البرلمان" جون بيركو أن "الحكومة البريطانية لا يمكنها اجراء تصويت في البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" ذاته".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أكدت أنه إذا لم يوافق البرلمان على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بعد رفضه مرتين، فإن عملية الخروج قد تواجه تأجيلا طويلا.
وكان البرلمان قد صوت، في وقت سابق، على رفض الإتفاق المعدل ومنع خروج البلاد من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق وتمديد مهلة الخروج ثلاثة أشهر.
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