سلطات ايران تنفي تصريح داخلية تركيا عن عملية مشتركة ضد الأكراد بسوريا

نفت السلطات الايرانية "تصريح الداخلية التركية عن عملية مشتركة ضد الأكراد في سوريا". وكان وزير الداخلية التركية سليمان صويلو قد أعلن "بدء عملية مشتركة مع إيران ضدّ منظمة "بي كا كا" صباح اليوم، على الشريط الحدودي بين البلدين".

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