فنيش بحث مع أبي رميا ودرويش ورئيس بلدية بعلبك وشخصيات شؤونا رياضية

استقبل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في مكتبه في الوزارة النائب سيمون ابي رميا يرافقه مسؤولة قطاع الشباب والرياضة في جبيل ليال فتوح ومدير مكتبه هاني عماد.

وأكد أبي رميا "أنها كانت جلسة اولى بعد تشكيل الحكومة واتفقنا على آلية التنسيق والتفعيل بين لجنة الشباب والرياضة النيابية والوزارة من اجل درس ملفات لها علاقة بالقطاع".

ولفت الى أن "هناك اقتراح قانون بالتنسيق مع فنيش له علاقة بتنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهذا الاقتراح سوف ندرسه من اجل اعطاء الوزارة مكان تفعيل الهيكلية الموجودة فيها، بالاضافة الى مشاريع لها علاقة بالرياضة. ووضعنا الوزير في جو التحضير لورشة عمل مع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية من اجل استنهاض الحالة الرياضية في لبنان. وكانت معي الانسة ليال فتوح مسؤولة عن القطاع الشباب والرياضة في منطقة جبيل، وهي بطلة لبنان بألعاب القوى، وتطرقنا الى موضوع النوادي في جبيل. وسوف نتابع الملف الرياضي لمدينة جبيل".

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واستقبل فنيش القطاع الرياضي في "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، ضم مدير القطاع ظافر علي كبارة ومسؤول الانشطة غسان العبد، وتم عرض نشاطات القطاع والبرامج الرياضية، وقدموا له كتابا عن هذه الانشطة والرؤية الرياضية التي تقوم بها الجمعية، واهمها مشروع التلميذ الرياضي المميز التي تطلقه الجمعية للعام الخامس، والذي يستقطب طلاب ثانوية في طرابلس.

واستقبل رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس ومسؤولة العلاقات الخارجية في البلدية عبير الخوري جبيلي. وضع اللقيس الوزير في تفاصيل السياسة الرياضية لمدينة بعلبك التي تم وضعها بالتعاون والتنسيق مع بلدية اكس .ان. بروفانس ضمن مشروع ممول من وزارة الخارجية الفرنسية، حيث سيتم اطلاق هذه السياسة برعاية وزير الشباب والرياضة في 16 نيسان المقبل في مدينة بعلبك.

والتقى وفد الاتحاد اللبناني للتنس ضم نائبي الرئيس باتريك مخباط وعارف المارديني والامين العام آلان صايغ والاعضاء ميرنا ابو مراد. وتم عرض نشاطات الاتحاد والبرامج والتشاور في الرؤية المستقبلية للعبة. وتسلم الوزير دعوة لرعاية مباراة كأس دفيس في ايلول المقبل.