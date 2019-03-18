جبق ممثلا بفضل الله: لن يكون ثمة تراجع للقطاع العام الصحي

أكد رياض فضل الله ممثلا وزير الصحة جميل جبق ان "وزارة الصحة تدخل كل بيت ويدخلها من كل بيت، فالصحة تخص كل مواطن، لذا بدأ العمل سريعا، وقد كانت الإنطلاقة بوتيرة عالية والخير لقدام".

وفي كلمة له خلال المؤتمر الثالث لمستشفى حيرام في إستراحة صور السياحية، أوضح فضل الله أن "هدف الوزارة تقديم الرعاية الصحية المميزة إلى كل الشعب اللبناني. ومن الآن لن يكون ثمة تراجع للقطاع العام الصحي، وسنولي أقصى الإهتمام للمستشفيات العامة، وان المستشفيات الخاصة هي شريك لوزارة الصحة في تقديم الخدمات الإستشفائية إلى المواطنين، لكن سنركز على مستشفياتنا العامة، وان ما تقوم به الوزارة من تدخل سريع في الحالات الإشكالية لهو أقل الواجب في هكذا حالات طارئة".

ونوه "بهذا المؤتمر وبخاصة في ما يتعلق بالطوارئ والحالات الإسعافية التي يجب الإهتمام بها، نظرا إلى ما تمثل من ركيزة إنسانية لإنقاذ المصابين"، مشددا على ان وزارة الصحة "ستقدم الخدمة الصحية إلى المواطن المناسب وفي الوقت المناسب، وبالكلفة المناسبة وبالإستمرارية المطلوبة بما يتناسب مع إمكاناتها، هذا أملنا وسنعمل معكم لتحويل أحلامنا الى واقع وليبقى لبنان مستشفى للشرق كما هو منبع للعزة وللمقاومة".

وأكد أن "ما قام به وزير الصحة في شأن وفاة طفلة في أحد المستشفيات، ليس تسرعا، فهو يعرف معاناة الناس ويعمل على إعادة الثقة إلى الشعب اللبناني في هذا القطاع، وثمة شكاوى كثيرة يعمل على حلها بالطرق القانونية اللازمة. وان ما ما تقوم به الوزارة في الحالات الطارئة هو حقها ليرى المواطن ان ثمة من يقف الى جانبه ويعمل على تحرير القطاع الصحي".