الحريري استقبل عطاالله واللواء عباس إبراهيم

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير المهجرين غسان عطاالله وعرض معه شؤون وزارته. كما استقبل مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم و بحث معه الاوضاع الامنية العامة في البلاد.

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