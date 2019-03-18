قوى الأمن: قطع طريق ضهور زحلة بسبب انخساف كبير في الطريق العام

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "الساعة 22.30 من تاريخ 17/03/2019 وعلى طريق ضهور زحلة قبل مفرق صنين بحوالي 500 متر (كوع عيون الرهبان)، وبسبب العوامل الطبيعية حصل انخساف كبير في الطريق العام مما أدى الى قطع الطريق الذي يهدد السلامة العامة. يرجى من المواطنين أخذ العلم".

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