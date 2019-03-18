قائد الجيش التقى قائد الحرس الوطني القبرصي في نيقوسيا

وصل قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى مقر قيادة الحرس الوطني في نيقوسيا، حيث كان في استقباله قائد الحرس الوطني الجنرال إيليا ليونتاريس وعدد من الضباط، وأقيم له استقبال رسمي، استعرض خلاله ثلّة من الجنود الذين قدّموا له التحية.

بعدها، التقى العماد عون نظيره القبرصي ثم عُقد اجتماع موسّع بحضور ضباط من الجانبين، تمَّ خلاله عرض مفصّل عن الوضع الجيوسياسي للدولة القبرصية والتحديات التي تواجهها على مختلف الصعد، إضافة إلىأزمة النازحين السوريين التي يعاني منها البلدان.

كما بحث الجانبان مسألة الحدود البحرية وتعزيز العلاقات العسكرية المشتركة، ومنها إجراء تدريبات عسكرية تشترك فيها القوى البحرية والجوية من الجيشين، ومشاركة وحدات قبرصية في تمارين عسكرية مع وحدات لبنانية في لبنان.

وفي الختام، وقّع العماد عون على السجل الذهبي، وجرى تبادل للدروع التذكارية.

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ثم انتقل العماد عون والوفد المرافق إلى وزراة الدفاع، حيث التقى وزير الدفاع سافاس انجيليدس بحضور سفيرة لبنان في قبرص السيدة كلود الحجل وعدد من الضباط.ونوّه انجيليدس بالعلاقات التي تربط لبنان بقبرص مؤكّداًضرورة تمتينها وتطويرها، وتطرّق البحث إلى سبل تعزيز العلاقة وكيفية مواجهة التحديات المشتركة لاسيما قضية النزوح السوري.

وبعد تبادل الدروع التذكارية، انتقل العماد عون إلى مدافن الشهداء برفقة نظيره الجنرال ليونتاريس حيث وضع إكليلاً من الزهر.

ثم زار ثكنة القوات الخاصة في منطقة ستافروفوني، حيث استمع العماد عون إلىإيجاز عن المهمات التي تقوم بها الوحدات الخاصة، والتي نفّذت في وقت لاحق مناورة عسكرية بالذخيرة الحيّة بحضور العماد عون والجنرال ليونتاريس والوفد العسكري المرافق.