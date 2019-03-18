فنيانوس: يجب إعداد مخطط شامل يتضمن إستراتجية تنفيذية كاملة لمشروع النقل

تناول وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس مع وفد من نقابة الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر، أوضاع النقابة وشؤونا عمالية ومشروع النقل العام الحيوي للركاب ضمن بيروت الكبرى ومدينة طرابلس وجوارها وضرورة الإسراع في تنفيذه.

ولفت الأسمر الى ان "الوزير مهتم جدا للاسراع في خطة نقل عام عصرية وفقا للمواصفات العالمية تؤمن كل عوامل السلامة العامة، تعنى بشؤون المواطنين وتخفف عنهم الأعباء ومشقات المواصلات".

بدوره، أكد الوزير فنيانوس أنه "يجب إعداد مخطط شامل يتضمن إستراتجية تنفيذية كاملة لمشروع النقل، ووضع خطوات عملية ضمن خطة متكاملة لإدارة وصيانة شبكة للنقل العام لتحسين واقعها وتأهيلها من خلال معايير وأسس علمية مطابقة للمواصفات العالمية".

وتابع فنيانوس مع النائب ميشال موسى شؤونا انمائية تعود لمنطقة الزهراني وشرق صيدا، وتأهيل وصيانة طريق سيدة المنطرة في مغدوشة استعدادا للشهر المريمي.

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واثنى موسى على "كيفية تعاطي الوزير بالملفات الانمائية التي تعنى بالسلامة العامة".

والتقى وفدا من نقابة مالكي العقارات المؤجرة، طالبا منه "المساعدة من خلال مجلس الوزراء لإقرار المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق باللجان والصندوق".

وعرض فنيانوس مع طارق الداود شؤونا انمائية مناطقية لراشيا الفخار.

واعلن بيان للوزارة، الى ان "ورش وزارة الاشغال العامة والنقل، بتوجيهات من الوزير يوسف فنيانوس، تواصل العمل على تأهيل طريق ترشيش - ضهور الشوير حتى انجاز المهمة، وكانت الورش بدأت عملها من منتصف ليل الاحد - الاثنين بعد انجراف الاتربة والصخور على الطريق وادت الى اقفاله.