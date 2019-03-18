بدء رفع النفايات الطبية من مستشفى جبل عامل ومستشفيات صور

بدأت عملية رفع النفايات الطبية من مستشفى جبل عامل ومستشفيات صور باشراف وزارة الصحة، وذلك عبر شركة" ايركونسيال" التي استقدمت سيارات مبردة لنقل هذه النفايات بالمستوعبات لمعالجتها والتخلص منها وفق الاصول. وشكر رئيس بلدية العباسية علي عز الدين وزارة الصحة على تعاونها وجهودها، ودعا الوزارة الى ايجاد حل جذري لهذه المشكلة، وهي رفع النفايات من العمل في العباسية وليس فقط من المستشفيات، لافتا الى ان "هدفنا هو العمل على صيانة المعمل وتشغيله للاستدامة للتخلص من هذه النفايات".

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