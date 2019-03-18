عائلة الطفل حبيقة: نطلب توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار

أعلنت عائلة الطفل مارفين أديب حبيقة، في بيان، أنه "بناءً لما تم تداوله على الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الإجتماعي من اخبار حول الوضع الصحي لطفلنا مارفين، الذي ادى الى وفاته فجر الأحد 17 آذار الحالي، وإطلاق الشائعات حول إصابته بأمراض أُطلقت عليها أسماء وتوصيفات عديدة، تطلب العائلة من كل الوسائل الإعلامية، التي تشكرها على جهودها وإهتمامها بالموضوع، توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار، وتحديدها بمهنية الجهات المخولة إعطائها المعلومات الرسمية والدقيقة، وألّا تجعل من "مصيبتنا" مادة للتداول الإعلامي، معلنةً أنها لن تقدّم أي تصريح".

وطلبت العائلة "سحب الأخبار غير الدقيقة، والتي تثير الذعر في صفوف الأهالي، من التداول، إحتراماً لمشاعر الأهل والعائلة المفجوعة من مصابها الأليم، ومنعاً لتضليل الرأي العام".