كيدانيان أطلق المعرض الدولي للسياحة والسفر: سيحفز استقطاب السياح من الخارج

أكد وزير السياحة أواديس كيدانيان أن "ما يحدث في القطاع السياحي عظيم، ويوحي بالثورة، في ظل التطور الذي يشهده القطاع والنتائج الايجابية التي يحصدها"، متوقعا "في ظل رفع الحظر الخليجي والاوروبي عن مجيء رعاياهم الى لبنان ومع كل التطورات الايجابية الحاصلة ان يكون العام 2019 أفضل من العام 2010 على المستوى السياحي، وهذا تحد لي للوصول الى هذه النتيجة".

واعلن كيدانيان خلال إطلاق المعرض الدولي للسياحة والسفر ITM Beirut، الذي تنظمه شركة مايس بين 19 و21 شباط 2020 في ِarena Seaside، انه "سيطلق في نيسان المقبل خطة الوزارة التي ستتناول كيفية التعاطي مع الاسواق العربية والاوروبية وروسيا والصين وكيفية تفعيل السياحة الداخلية بمختلف أوجهها وكذلك الترويج وايجاد هيئة التنشيط السياحي والعمل على تأمين مواكبة الدولة للسياحة في لبنان، وهذا سيؤدي الى موسم سياحي مميز".

واعترف كيدانيان بأن "المعرض الدولي للسياحة والسفر هو مبادرة شخصية من ايلي وجايسون رزق، ووزارة السياحة وافقت على رعايته لأنني مؤمن بأن هذه المعرض سيحفز استقطاب السياح من الخارج الى لبنان".