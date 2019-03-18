مزارع يتهم 4 أشخاص بإشعال النيران في منزله بقليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اتهم مزارع في قرية كوم إشفين التابعة لمركز قليوب، اليوم الإثنين، 4 أشخاص بهدم حظيرة مواشي ملكه وشرعوا في إشعال النيران بمنزله، بسبب خلافات بينهم ونجح باقي الجيران في منعهم من حرق المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغًا من "س. ع. ا"، مزارع يتهم فيه "ع. م. ا"، وشقيقه "ا"، و"ح. ع. س"، و"ع. ع. أ"، بهدم حظيرة المواشي الخاصة به ومحاولة إشعال النيران في منزله.

توصلت تحريات العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية إلى وجود خلافات جيرة بين المبلغ والمتهمين، فهدم المتهمون حظيرة المواشي الخاصة بالمُبَلِغ وألقوا زجاجات البنزين على منزله في محاولة لإشعال النيران، إلا أن باقي الجيران تدخلوا ومنعوهم من ذلك، وألقي القبض على اثنين من المتهمين، وجاري ضبط الباقين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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