محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة, اليوم الاثنين, المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمنطقة المحمودية وسط مدينة أسوان لمتابعة سير العمل في رفع تراكمات القمامة القديمة، ونقلها إلى المدفن الصحي بمنطقة العلاقي.

رافق وزيرة البيئة في جولتها العميد فادي وديع رئيس مدينة ومركز أسوان, والمهندس يحي عبد الله مستشار رئيس جهاز شئون البيئة, والدكتور ممدوح السيد مدير فرع جهاز شئون البيئة بأسوان.

كانت وزيرة البيئة زارت المدفن الأسبوع قبل الماضي واعتمدت 3 ملايين جنيه لنقل القمامة من المدفن وتحويل موقعه إلى حديقة عامة لأهالي أسوان.

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كانت هذه تفاصيل خبر صور| وزيرة البيئة تتابع نقل القمامة من المقلب الوسيط في أسوان إلى المدفن الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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