مكتبة الإسكندرية تستضيف 250 طالبا في المرحلة الإعدادية للتوعية بمخاطر الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

يستضيف مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي التابع لمكتبة الإسكندرية 250 طالبًا من المدارس الإعدادية، نهاية مارس الجاري، وذلك لحضور محاضرات تثقيفية في إطار برنامج مكافحة التطرف والإرهاب الذي تتبناه المكتبة.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن الاستضافة تأتي في إطار فعالية "إحنا التلامذة" التي تقام للعام الثاني على التوالي بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن البرنامج يهدف بشكل عام إلى نشر الوعي لدى الطلبة عن تاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية منذ تأسيسها، واتجاه مدرسة الإسكندرية العلمية والثقافية في التوفيق بين التيارات المختلفة لخلق تيار توافقي يميز الإسكندرية كمنارة للتعايش ونبذ العنف، وكذا لإبراز أهمية التعايش بين الأصول المختلفة في سلام في المدينة القديمة ونبذ العنف والتطرف وإعلاء الثقافة والعلم والفنون كلغة تفاهم ونقطة تواصل بين الاتجاهات المختلفة، وتم شرح ذلك بأسلوب مبسط وسهل حتى يتم استيعابه من قبل الأطفال.

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ومن المقرر أن يلقي المحاضرات تثقيفية عدد من الباحثين بالمركز للطلبة، منها محاضرة "الشخصية المعمارية للإسكندرية"، ويلقيها المهندس محمد العواد، مهندس معماري للحفاظ على التراث، ومحاضرة "الإسكندرية مدينة كوزموبوليتانية" ويلقيها الدكتور مينا نادر، مصمم جرافيك، وحاصل على الدكتوراه في إعادة توظيف الحيزات الداخلية للمباني التراثية بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يقوم الطلبة بجولة إرشادية بالمكتبة للتعرف على تاريخ المكتبة القديمة والحديثة وزيارة بعض المتاحف مثل متحف السادات، ومشاهدة بعض العروض مثل عرض البانوراما الحضارية "Culturama" وزيارة معرض الإسكندرية عبر العصور.

يشار إلى أن مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بالتعاون مع قطاع المشروعات والخدمات المركزية قام العام الماضي بتنفيذ الفعالية الأولى من مشروع "إحنا التلامذة" والذي استمر على مدار شهر من منتصف مارس لمنتصف إبريل 2018، زار فيه المركز خمسة مدارس ابتدائية حكومية بالإسكندرية واستضاف ما يقرب من 20 مدرسة إعدادية بالمكتبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فيما زار الباحثون خلال العام الجاري 8 مدارس ابتدائية في مختلف أنحاء المحافظة.