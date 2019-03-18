حسنية أكادير يتضامن مع لاعبه بعد إصابة كأس “الكاف”

زيارة خاصة للاعبي حسنية أكادير لزميله المهدي أوبيلا، الذي أصيب في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات كأس الكنفرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي جمعت غزالة سوس بنهضة بركان، أمس الأحد.
وحرص اللاعبون والمسؤولون عن الفريق السوسي، إلى زيارة اللاعب، بعد نقله من ملعب أدرار الكبير، مباشرة إلى مصحة خاصة، عقب إصابته في المباراة التي أهلته إلى دور ربع نهائي كأس “الكاف”.
وأفسدت إصابة أوبيلا، فرحة السوسيين بالتأهل لربع نهائي البطولة القارية، بعد فوزهم أمام نهضة بؤكان بهدف نظيف دون رد، برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.
يشار إلى أن اوبيلا خرج محمولا من طرف رجال الإسعاف، بعد الإصابة التي تعرض لها، وحالت دون إكماله للمواجهة، حيث تم نقله إلى آحدى المصحات الخاصة، بأكادير.
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