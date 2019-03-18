هولندا تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أوتريخت.. والمنفذ تركي -صور

قال رئيس بلدية أوتريخت إن ثلاثة قتلى سقطوا في عملية إطلاق النار في في وسط مدينة أوتريخت الهولندية، إضافة إلى سقوط تسعة جرحى.

وكانت الشرطة الهولندية قد حذرت في وقت سابق من الاقتراب من رجل تركي يبلغ من العمر 37 عاما بعد واقعة إطلاق النار التي وقعت، صباح الاثنين، في مدينة أوتريخت.

وحددت الشرطة المشتبه به في رجل اسمه غوكمان تانيش كما وضعت صورة له في بيان على حسابها بموقع تويتر/ ووضعت رقماً للاتصال بالشرطة في حال رؤيته.

وقال رئيس وكالة مكافحة الإرهاب في هولندا إن الحادث هو “هجوم إرهابي فيما يبدو”.

وكانت هيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس) قد كشفت أن رئيس الوكالة بيتر-ياب ألبرسبرغ، أدلى بهذا التصريح بعد إصابة عدة أشخاص بالرصاص في ترام بمقاطعة أوتريخت في وسط البلاد.

وأكد ألبرسبرغ أن إطلاق النار حصل في “عدة” مواقع في أوتريخت وأن المسلح ما زال طليقاً.

وقال خلال مؤتمر صحفي: “في أوتريخت وقع إطلاق نار في عدة مواقع… لا تزال الكثير من التفاصيل غامضة في هذه المرحلة والسلطات المحلية تعمل بجد للوقوف على كل الحقائق. ما نعرفه بالفعل هو أن المجرم طليق”.

ورفض التعليق على عدد المصابين ومدى خطورة إصاباتهم.

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وقالت الشرطة الهولندية إنها تشتبه في سقوط قتيل بينما ذكر مراسل لهيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس) أن ملاءة بيضاء بسطت على جثة قرب موقع إطلاق النار.

وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية أن وحدة مكافحة الإرهاب تطوق مبنى قد يكون المسلح مختبئاً به.

وأعلنت الشرطة، صباح الاثنين، أن كثيرين أصيبوا في إطلاق نار وقع بخط للترام في تمام الساعة 10:45 صباحاً في مدينة أوتريخت وسط هولندا.

وأضافت أن السلطات طوقت ميدان 24 أكتوبر بالقرب من محطة للترام بوسط المدينة وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.