العثور على أسلحة نارية في آسفي بعد اصطدام شاحنة بمنزل مهجور

علم “اليوم 24” أن حادث اصطدام شاحنة كبيرة بمنزل مهجور، صباح أمس الأحد، في منطقة ثلاث بوكدرة إقليم آسفي، أدى إلى اكتشاف مخزن للأسلحة النارية عبارة عن بنادق كثيرة من مختلف الأصناف.

وحسب ما أفادت المصادر ذاتها، فإن سائق شاحنة من الحجم الكبير، كان في حالة سكر طافح، اصطدم بمنزل مهجور، ما أدى إلى انهيار جزء كبير منه.

وحضرت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وشرعت في تحقيقاتها، حيث اعتقلت السائق، من أجل إحالته على النيابة العامة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الدرك الملكي في آسفي، شرعت في البحث عن مصابين تحت أنقاض المنزل، قبل أن تفاجأ بالعثور على مجموعة من بنادق الصيد غير المرخصة، والتي كانت مخبأة بعناية في منزل مهجور.

وقد عملت عناصر الدرك الملكي على حجز الأسلحة، وفتح تحقيق أولي، لمعرفة صاحب هذه الأسلحة، وظروف وجودها في المنزل المذكور.