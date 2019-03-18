سماع أصوات غريبة من باطن الأرض في مدينة أزيلال يخلق الجدل

لا حديث في منطقة أغرويز، ضواحي أزيلال إلا عن أصوات غريبة، منبعثة من تحت الأرض، إذ منذ أمس الأحد، انتشر الخبر، وباتت المنطقة قبلة لسكان الإقليم للتأكد مما يروج حول سماع أصوات غريبة، مصدرها تحت الأرض.

وأكد مصدر “اليوم24” أنه فوجئ، منذ يومين، بسماع أصوات غريبة، قادمة من تحت الأرض، لم يعرف مصدرها إلى حدود الساعة، إذ شغل الحدث الجميع.

وأضاف المصدر ذاته أن آراء السكان منقسمة بين من يقول إن الأمر يعود إلى أصوات ناتجة عن تحركات جوفية لحمم بركانية تحت الأرض، ومن يؤكد أنها لقنوات الصرف الصحي.

وأفادت بعض المصادر أن مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في أزيلال، سبق أن حل في عين المكان عند اكتشاف تلك الأصوات، وأكد أن الأمر يتعلق بأصوات منبعثة من قناة مائية في عين المكان، ولا علاقة للأمر بأصوات غريبة.