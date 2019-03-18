“الويفا” تقرر فتح تحقيق بشأن احتفالية “الدون”

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن فتح تحقيق بخصوص احتفالية كريتسيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، في مباراة أتلتيكو مدريد برسم إياب دور الـ 16، لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سجل خلاله ثلاثية.

أوضح “الويفا” في بلاغ له، أن اللجنة التأديبية المختصة ستفتح تحقيقاً تأديبياً بخصوص إحتفالية اللاعب، الذي قام بحركة “لا أخلاقية”، بعد تسجيله للهدف الثالث لصالح فريق “السيدة العجوز”.

ويبقى “الدون” مهددا بقوة بغرامة مالية أو توقيف من طرف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “الويفا”، باعتبار أنه قام بنفس الحركة “اللا أخلاقية”، التي احتفل بها مدرب أتلتيكو في لقاء الذهاب، وجرت عليه غرامة مالية تقارب 17 ألف جنيه إسترليني.

هذا وقاد كريستيانو رونالدو يوفنتوس إلى “ريمونتادا” تاريخية، بعد تسجليه لهاتريك في شباك أتلتيكو مدريد، وضع فريقه بربع نهائي البطولة القارية الأبرز في القارة العجوز، رغم فوز الأتلتيكو في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.