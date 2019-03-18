منح دراسية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

تعلن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن منح دراسية في مجالات متعددة للطلاب اللاجئين في الأردن لدراسة البكالوريوس، وتهدف المنحة إلى مساعدة الطلاب اللاجئين بالحصول على منحة ممولة بالكامل للدراسة في كندا.

وصف المنحة الدراسية

مستوى الدراسة: المنحة مقدمة لاستكمال برنامج البكالوريوس في كندا، ومتاحة للدراسة في جميع المجالات.

قيمة المنحة الدراسية

المنحة ستغطي كل المصاريف الدراسية والمعيشية حيث ستتكفل UNHCR بكل المصاريف التي يحتاجها الطالب.

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الدول المرشحة

الطلبة اللاجئين المقيمين في الأردن قبل تاريخ 31 كانون أول (ديسمبر) 2015.

شروط الحصول على المنحة

البلدان المؤهلة: الطالبين اللاجئين المقيمين في الأردن قبل تاريخ 31 كانون أول / ديسمبر 2015. أن يكون قد أنهى دراسته الثانوية بمعدل 65% فما فوق وبحوزته النسخة الأصلية والرسمية. أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 25 عاما اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني / يناير 2019 أن يكون أعزبًا. أن يكون لديه القدرة على الاعتماد على الذات والنضج والاستعداد لإعادة التوطين في كندا كفرد (أي ليس مع أفراد الأسرة) لديه الرغبة والتصميم لمواجهة العوائق التي تحول دون الوصول إلى التعليم ما بعد الثانوية أو إكماله. متطلبات اللغة: يجب أن يكون المتقدم قادر على الدراسة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

آخر موعد للتقديم: الأحد، 31 آذار (مارس) 2019.

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