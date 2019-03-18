وظيفة شاغرة لمنسق إداري ومشتريات في المتحف الفلسطيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ملخص الوظيفة المسمى: منسق/ ة إداري/ ة ومشتريات الدائرة: المالية والإدارية. التبعية: المدير المالي والإداري. المكان: المتحف الفلسطيني – بيرزيت. العقد: وظيفة بدوام كامل. نطاق العمل: تنسيق إدارة المشتريات والأمور الإدارية اللوجستية المختلفة. المهام والمسؤوليات الرئيسية Advertisements تحت الإشراف المباشر للمدير المالي الإداري، وعليه القيام بالمهام والمسؤوليات التالية: تحضير الأوراق اللازمة والخاصة بالمشتريات حسب النماذج والإجراءات المتبعة. تحضير طلبات عروض الأسعار وإرسالها ومتابعتها مع الموردين، ضمن قائمة الموردين المعتمدين في المتحف الفلسطيني. تحضير الأوراق الخاصة بالعطاءات بالتنسيق مع الدوائر المختلفة وتحضير عقود الموردين. متابعة الفواتير وأوامر الشراء مع الموردين وتحضير جميع الأوراق اللازمة وإرسالها إلى المحاسب للدفع. متابعة عقود الموردين والتأكد من التزامهم بالمواعيد والموصفات المطلوبة. إعداد التقارير الشهرية الخاصة بصندوق النثرية عند نهاية كل شهر للمتحف الفلسطيني، مدعومة بجميع الفواتير اللازمة ومعززات الصرف. الاحتفاظ بسجل محدث للموردين والعمل على تأهيل مزيد من الموردين من خلال متابعة سوق العمل بعد موافقة مدير الدائرة المالية والإدارية. متابعة أعمال الصيانة بالمكتب وشراء ما يلزم من أغراض. إنشاء وتحديث قائمة بالأصول الثابتة في المتحف وترقيمها إلكترونيًا حسب الإجراءات المتبعة. أي مهام أخرى ذات علاقة يكلف بها مدير الدائرة المالية والإدارية. المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية شهادة جامعية أولى (بكالوريوس) في إدارة الأعمال. المهارات والقدرات ثلاث سنوات خبرة على الأقل في مجال الإدارة أو المشتريات ويفضل من لديهم خبرة في المؤسسات غير الربحية. القدرة على التواصل الفعال في إيصال المعلومات. القدرة على التنظيم وعلى بناء علاقات تعاون مهنية والمحافظة عليها. القدرة على القيام بمهام متعددة والمتابعة والاهتمام بالتفاصيل. التمتع بمهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين. إلمام جيد بشأن إدارة المشتريات للقضايا الأساسية المتعلقة بقضايا طلبات الشراء العام. الحفاظ على السرية والتوثيق. العمل ضمن فريق. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. السمات الشخصية الإيجابية والانفتاح. اللباقة وحسن الاستماع. العمل باستقلالية والإنتاج بفعالية. آخر موعد للتقديم: 26 آذار (مارس) 2019. للمزيد من المعلومات، والتقديم، اضغطوا هنا.

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