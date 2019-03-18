"التفكير المستدام في التخطيط المدني" في مجلس البعينة نجيدات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استضاف مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الاثنين، اللقاء الخامس في مشروع "التفكير المستدام في التخطيط المدني" والذي تشارك فيه كل من سخنين، عرابة، كوكب، دير حنا، عيلبون والبعينة نجيدات، وذلك ضمن مشروع اتحاد مدن لجودة البيئة حوض البطوف.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز التخطيط المدني في البلدات الست، حيث يشارك في اللقاءات رؤساء السلطات المحلية، إضافة للمهندسين فيها، وشارك هذا اليوم كل من رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، ورئيس بلدية عرابة، عمر نصار، ورئيس مجلس محلي دير حنا، قاسم سالم خطيب، ورئيس مجلس محلي البعينة نجيدات، منير حمودة، إلى جانب الطاقم المهني لاتحاد مدن لجودة البيئة، برئاسة حسين طربيه.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى المعرفة في مواضيع التخطيط والاستدامة في قرى ومدن حوض البطوف في مواضيع الطاقة، المواصلات، التخطيط المدني، الاقتصادي في الطاقة، ومن خلال هذه اللقاءات يتم تزويد الرؤساء والمهندسين بأدوات في مجالات مختلفة تهدف إلى تحقيق تخطيط مستديم وعصري لبناء أحياء سكنية ومؤسسات تحافظ على البيئة مزودة بعناصر بيئية تحفظ العيش المحترم، وبيئة مناسبة لجميع المواطنين.

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وتتناول اللقاءات مواضيع الاقتصاد المحلي، والاقتصاد في الطاقة في المؤسسات والمباني العامة، واستغلال الطاقة الشمسية من خلال تقنية الألواح، وتطوير شبكة مواصلات مريحة وغيرها من المشاريع، وذلك ضمن سلسلة لقاءات تنظيم كل أسبوعين في سلطة محلية مختلفة بهدف التشبيك وتطوير مشاريع مختلفة بشكل مشترك.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع ينظم من قبل اتحاد مدن لجودة البيئة في حوض البطوف، ويمول المشروع من خلال المؤسسة الألمانية "هايزبخ بيل"، والمجلس للبناء الأخضر.