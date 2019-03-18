انت الان تتابع تفاصيل خبر منفذ مذبحة نيوزيلندا "غير مختل" ويرفض المحامي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 05:52 مساءً - أكد المحامي المُعين للدفاع عن منفذ مذبحة المسجدين في نيويلندا، إن المتهم برينتون تارانت يريد الدفاع عن نفسه دون محام، وأن موكّله لا يعاني من أي اضطرابات عقلية.

وظهر تارانت بشكل مقتضب بمحكمة كرايست شيرش لمواجهة تهمة القتل، بعد تنفيذه للمذبحة التي خلفت 50 قتيلاً وعشرات المصابين في مسجدين أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة.

وقال المحامي ريتشارد بيترز، يوم الاثنين: إن المتهم "أشار إلي (بيده) أنه لا يريد محامياً" خلال ظهوره بالمحكمة، وأضاف: "هو يريد أن يمثل نفسه في القضية".

ونقلت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" عن بيترز الذي عينته المحكمة للدفاع عن منفذ الهجوم، إن وظيفته في تمثيل تارانت بالمحكمة انتهت السبت، بعد أن أبلغه الأخير أنه يريد أن يتولى الدفاع عن نفسه دون محام في المستقبل، وفقاً لـ"الأناضول".

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وأكد بيترز أنه لا يوجد أي عائق طبي لمحاكمة تارانت بعدما أثيرت احتمالات بأن المتهم يعاني مرضاً عقلياً.

وقال بيترز: "بدا (تارانت) كشخص عقلاني لا يعاني أي إعاقة عقلية.. بدا أنه يفهم ما يدور حوله".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت الشرطة النيوزيلندية، إن برينتون تارانت نفّذ الهجوم الإرهابي وحده، مضيفة أنها لا تستبعد وجود مساعدين آخرين له.

والجمعة، شهدت مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، هجوماً إرهابياً بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"؛ ما خلف 50 قتيلاً ومثلهم من الجرحى، في حادثة صدمت العالم وأثارت استياء وردود أفعال مستنكرة واسعة النطاق بعد أن بثها الإرهابي بشكل مباشر على موقع فيسبوك.