انت الان تتابع تفاصيل خبر إطلاق نار على مسجد بعد مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 بهولندا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 05:52 مساءً - أعلنت مصادر أمنية هولندية مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بمدينة أوتريخت وسط البلاد، صباح اليوم الاثنين.

وأضافت أن الحادث وقع في أثناء إطلاق نار بحي سكني في تمام الساعة 10:45 صباحاً، وذلك في إحدى عربات ترام المدينة بالقرب من ميدان 24 أكتوبر.

وبالتزامن مع الحادث، أطلق مجهولون النار على أحد المساجد القريبة من موقع الحادث في "أوتريخت"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت قوات مكافحة الإرهاب إنها توصلت إلى "هوية الجاني من رقم السيارة.. قررت السلطات الهولندية وجمعيات إسلامية إغلاق المساجد في أوتريخت احترازياً".

وذكرت صحيفة "De Telegraaf" الهولندية أن جميع المساجد في المدينة التي وقع بها الهجوم أُغلقت كإجراء احترازي.

وأضافت- نقلاً عن متحدث باسم مسجد "أولو"، أكبر مسجد في أوتخريت-: "لقد فعلنا ذلك بالتشاور مع الشرطة".



كما أعلنت الشرطة الهولندية أنها تطارد رجلاً تركي الأصل يدعى غوكمان تانيس، يشتبه في أنه منفذ الهجوم.

وحول ملابسات الحادث، قالت الشرطة الهولندية إن السلطات طوقت ميداناً في محطة للترام بوسط المدينة، في حين انتشرت خدمات الطوارئ بالمكان. كما دعت الشرطة المارة إلى الابتعاد عن المنطقة، من أجل إفساح المجال للمسعفين وأفراد الشرطة لأداء أعمالهم.

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وقالت الشرطة على حسابها بموقع تويتر: "حادث إطلاق نار.. هناك تقارير عن عدة جرحى.. حادث إطلاق نار داخل ترام.. لقد تم إرسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة"، مرجحة أن يكون "عملاً إرهابياً".

وذكرت صحيفة "ألخمين داخبلاد" المحلية أن الشرطة، وضمن ذلك وحدة مكافحة الإرهاب، استُدعيت إلى موقع إطلاق النار، في المدينة التي تعد رابع كبرى المدن الهولندية من حيث الكثافة السكانية.

وانتشرت قوات الأمن بمكان الحادث، في محاولة لمطاردة المسلح الذي هرب، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية. في حين أكدت الشرطة أن التحقيقات مستمرة بحادث إطلاق النار، وأنها تأخذ في الحسبان احتمال أن يكون الدافع "إرهابياً".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت صور تُظهر توقف الترام في منتصف تقاطع، محاطاً بمركبات خدمات الطوارئ. ولم تتضح بعدُ طبيعة الهجوم، أو دوافع منفّذه.

وقال جيمي دي كوستر، الذي يعيش في مكان قريب من الواقعة، لـ"آر تي في أوتريخت"، إن عدة طلقات أُطلقت، ورأى امرأة مستلقية على الأرض وهي تصرخ: "لم أفعل أي شيء".

وأضاف: "كنت عائداً من عملي للتو عندما حدث ذلك". وتابع: "أنا أقف عند إشارات المرور في ساحة 24 أكتوبر، وأرى امرأة مستلقية، وأعتقد أن عمرها يتراوح بين 20 و35 عاماً".

ومضى يقول: "في تلك اللحظة، سمعت طلقات ناريةً ثلاث مرات، هرول أربعة رجال بسرعة نحو المرأة، وحاولوا جرها بعيداً ثم سمعت طلقات رصاص مرة أخرى".

ويأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أيام من هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشريش النيوزيلندية، الجمعة الماضي، راح ضحيته أكثر من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى.