انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع مسؤول يمني بارز بحادث في مصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 05:52 مساءً - لقي مستشار وزير الدفاع اليمني لشؤون الموارد البشرية، اللواء عبد القادر العمودي، مصرعه، الاثنين، في حادث سير غربي العاصمة المصرية القاهرة، وفق إعلام محلي.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها بوابة صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، أكدت التحريات الشرطية الأولية أن الحادث "قضاء وقدر".

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وأشارت إلى أنه في أثناء وجود "العمودي" في أحد شوارع الجيزة صدمته سيارة محملة بإسطوانات الغاز، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وقُبض على السائق المتهم في الحادث، واحتجز في أحد أقسام الشرطة بمدينة الجيزة، وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.

وفي نوفمبر 2018، أظهر تقرير رسمي أن عدد حوادث السيارات على الطرق بمصر في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثاً، نتج عنها وفاة 1560 شخصاً.