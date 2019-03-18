شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: ميليشيا الحوثي تنفذ عملية ممنهجة لإبادة المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف الفريق الحكومي في الحديدة. وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن مليشيا الحوثي تنفذ عملية ممنهجة لإبادة المدنيين في مديرية كشر في حجة، وأن القوات الشرعية تستهدف المليشيا الحوثية في عدة مواقع وتكبدها خسائر. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن محافظتي عمران وصعدة يوجد بهما مواقع لتخزين الأسلحة البالستية الحوثية.

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