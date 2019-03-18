شكرا لقرائتكم خبر عن مسلمو بريطانيا يطالبون الحكومة مساواتهم باليهود والان نبدء بالتفاصيل

حثت أكبر منظمة إسلامية في بريطانيا الحكومة اليوم الإثنين ،على المساعدة في تمويل تأمين المساجد وسط "مشاعر خوف ملموسة" في أعقاب حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 50 مسلما في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وقال المجلس الإسلامي البريطاني إنه سوف يكتب لرئيسة الوزراء المحافظة تريزا ماي للمطالبة بتمويل يوازي الـ 14 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار) التي تقدم سنويا لتأمين حوالي 400 كنيس يهودي و150 مدرسة يهودية.

وأضاف أن هارون خان الأمين العام للمجلس سوف يحث ماي في خطاب على " إظهار دعم مماثل للجاليات المسلمة".