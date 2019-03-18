الارشيف / اخبار العالم

مسلمو بريطانيا يطالبون الحكومة مساواتهم باليهود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلمو بريطانيا يطالبون الحكومة مساواتهم باليهود والان نبدء بالتفاصيل

حثت أكبر منظمة إسلامية في بريطانيا الحكومة اليوم الإثنين ،على المساعدة في تمويل تأمين المساجد وسط "مشاعر خوف ملموسة" في أعقاب حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 50 مسلما في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وقال المجلس الإسلامي البريطاني إنه سوف يكتب لرئيسة الوزراء المحافظة تريزا ماي للمطالبة بتمويل يوازي الـ 14 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار) التي تقدم سنويا لتأمين حوالي 400 كنيس يهودي و150 مدرسة يهودية.

وأضاف أن هارون خان الأمين العام للمجلس سوف يحث ماي في خطاب على " إظهار دعم مماثل للجاليات المسلمة".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلمو بريطانيا يطالبون الحكومة مساواتهم باليهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى