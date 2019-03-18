شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مستشار وزير الدفاع اليمني فى حادث بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

لقي مستشار وزيرالدفاع اليمني اللواء ركن عبد القادر العمودي مصرعه في حادث سير بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة ، اليوم الاثنين.

تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، توصلت إلى أنه أثناء تواجد اللواء "العمودي" بشارع كعبيش - محل سكنه- لشراء بعض احتياجات المنزل، صدمته سيارة ربع نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز بالخطأ، وكشفت المعاينة أن السائق كان بصدد الدوران بالسيارة، ولدى رجوعه للخلف صدم المتوفى.

تتبع رجال الشرطة خط سير السائق، وأمكن ضبطه لدى وقوفه بمحيط مستودع قريب من موقع الحادث ، تم احتجاز المتهم في قسم شرطة الطابية. وأخطرت النيابة للتحقيق .