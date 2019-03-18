الشرطة الهولندية تحذر من تركي على صلة بهجوم أوتريخت

الخليج 365/ بغدادأعلنت الشرطة الهولندية أنها حددت هوية منفذ الهجوم اليوم الاثنين الذي أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين في مدينة أوتريخت، وذكرت أنه تركي يدعى غوكمن تانيس، ونشرت صورته.

وطالبت شرطة مدينة أوتريخت في تغريدة لها، المواطنين بتبليغها فورا في حال تعرفهم على منفذ الهجوم، موضحة أنه يبلغ من العمر 37 عاما ومن مواليد تركيا.

وحذرت الشرطة المواطنين من الاقتراب منه، والاكتفاء بالاتصال على الفور بأرقام الطوارئ.



يشار الى أن شخصا قتل على الأقل، اليوم الاثنين، في حادث إطلاق نار داخل ترام في مدينة أوتريخت وسط هولندا، وذلك بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وطلبت الشرطة الهولندية من المدارس في أوتريخت إغلاق أبوابها، مشيرة إلى أن المهاجم المشتبه به في الهجوم ما زال مطلق السراح.

وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية أن وحدة مكافحة الإرهاب تطوق مبنى قد يكون المسلح مختبئا به.

وكانت الشرطة قد أعلنت، في وقت سابق، إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا.

