"النواب الأردني" يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان

طالب مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، الحكومة بسحب سفير البلاد من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من العاصمة الأردنية عمان، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك وباقي المقدسات في القدس.

وشملت التوصيات الطلب من الحكومة الاردنية متمثلة بوزارة الإعلام، متابعة الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى يومياً، ودعوة البرلمانات في العالم لمواجهة قرارات الكنسيت الإسرائيلي، وإدانة كافة أشكال التطبيع.

ورفض المجلس قرار المحكمة الإسرائيلية إغلاق باب الرحمة، وضرورة مخاطبة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة للتدخل الفوري لإيقاف الإجراءات الإسرائيلية وعدم المساس بالمقدسات بخاصة المسجد الأقصى وقُبة الصخرة.

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وأكدت التوصيات أن القدس الشريف هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وأن أي إجراءات أو عمليات نقل للسفارات هي إجراءات باطلة.

وجاء في التوصيات "مخاطبة كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لتعرية ممارسات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وتغذية الرأي العام البرلماني بالحقائق اللازمة لمواجهة التشريعات التي يصدرها الكنيسيت الإسرائيلي".

ودعا المجلس الحكومة الأردنية إلى بذل كافة الجهود القانونية للمحافظة على المقدسات الإسلامية وخصوصاً المسجد الأقصى في كافة المحافل الدولية والحيلولة بكل الوسائل دون التقسيم المكاني والزماني.