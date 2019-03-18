محكمة مصرية تؤجل محاكمة مرسي و23 إخوانيا في "التخابر مع حماس"

أصدرت محكمة مصرية، الإثنين، قرارا بتأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين، في قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، إلى جلسة 31 مارس/آذار الجاري.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل سماع مرافعة النيابة العامة المصرية، مع التصريح للدفاع باستدعاء شهود النفي، موضحة أن مرافعات الدفاع ستتم في أيام متعاقبة، في قضية التخابر مع حركة حماس، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، بحسب مواقع مصرية.

وأجلت المحكمة، جلسة إعادة المحاكمة للرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع، و22 آخرين من قيادات الجماعة، من جلسة 17 فبراير الماضي إلى جلسة، اليوم الإثنين، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

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وأعلنت المحكمة المصرية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق المتهمين في قضية التخابر مع حماس وإعادة المحاكمة من جديد.

وفي 16 يونيو/حزيران 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بإعدام لكل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي، ومعاقبة كل من محمد مرسي ومحمد بديع و16 قياديا بالسجن المؤبد، والسجن 7 سنوات للمتهمين أسعد الشيخة ومحمد رفاعة الطهطاوي.

وتعود أحداث القضية، إلى الفترة من 2013 حتى 2015، حيث وجهت النيابة العامة المصرية، تهما إلى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد بالإخوان، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي للإخوان وحركة حماس ومليشيا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، إضافة إلى التحالف مع جماعات تكفيرية في شمال سيناء، تنفيذا لمخطط إسقاط الدولة المصرية.