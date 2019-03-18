وزير الدفاع السوري: سنحرر مناطق سيطرة الأكراد بـ"المصالحات أو القوة"

أعلن وزير الدفاع السوري العماد علي عبدالله أيوب، الإثنين، أن جيشه سيحرر مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن، على غرار مناطق أخرى في البلاد، عن طريق "المصالحات" أو "القوة" العسكرية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي أركان الجيش العراقي والقوات المسلحة الإيرانية في دمشق، قال أيوب: "الجيش سيحرر هذه المنطقة كما حرر معظم المناطق الأخرى في سوريا".

وأضاف: "الورقة الوحيدة المتبقية بيد الأمريكيين وحلفائهم هي قسد (قوات سوريا الديمقراطية)، وسيتم التعامل معها بالأسلوبين المعتمدين من الدولة السورية: المصالحات الوطنية أو تحرير الأراضي التي يسيطرون عليها بالقوة".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، تمكنت إثر هجوم بدأته في سبتمبر/أيلول الماضي، من التقدم داخل الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي، وباتت تحاصره ضمن 4 كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.

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وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، بعد أكثر من 7 سنوات على الأزمة السورية والتدخلات الإقليمية، ووجد القرار ردود فعل مؤيدة وأخرى رافضة، بالنظر إلى أنه يمكن اعتبارها تخليا عن الحلفاء الأكراد وإفساحا للمجال أمام التدخل الروسي والإيراني والتركي.

إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن ترامب وافق على تمديد فترة الانسحاب إلى 4 أشهر، بعد أن أعلن سابقا أن الإطار الزمني المتوقع لسحب القوات يتراوح بين 60 و100 يوم.

وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن بلاده تنوي حماية الأكراد في سوريا حتى مع الانسحاب، موضحاً أنه لم يحدد أبدا 4 أشهر جدولا زمنيا للانسحاب الذي كان قد أعلنه.