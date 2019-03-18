بعد إطلاق النار.. تشديدات أمنية على المساجد بهولندا

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إطلاق النار في هولندا

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الإثنين، تعزيز الأمن في المدارس والمرافق العامة والمساجد، بعد إطلاق النار في مدينة أوتريخت وسط هولندا، جاء ذلك بعد أن قال شهود عيان، إن المشتبه به فتح النار عشوائيا، في المقابل رفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في مكان الحادث، وقالت الشرطة، إن وحدة مكافحة الإرهاب تطوق مبنى تشبته بأن منفذ الهجوم قام بإطلاق النار من داخله، مضيفه: «لا استبعاد أن وراء الهجوم دوافع إرهابية، لكن ذلك غير محسوم بعد».

وأعلنت وسائل إعلام هولندية، اليوم، مقتل شخص على الأقل في حادث إطلاق النار بأوتريخت وسط هولندا، إذ قالت الإذاعة الهولندية، إن قوات الشرطة تعزز إجرءاتها أمام مقر الحكومة في لاهاي. وأكد شهود عيان، أن المهاجم فر هاربا بسيارته، في إشارة إلى أن المنفذ قد ساعدته عناصر أخرى في تنفيذ هجومه، جاء ذلك بعد أن أصيب