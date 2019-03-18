انت الان تتابع بعد الهجوم.. وقف حركة القطارات وتفتيش الركاب بهولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم هولندا

أعلنت مصادر إعلامية في هولندا، اليوم الإثنين، إيقاف حركة القطارات من وإلى أوتريخت بوس هولندا، بعد حادث إطلاق نار بالمدينة، مشيرة إلى أن قوات الشرطة تفتش المواطنين في محطات القطار في العديد المدن الأخرى، حيث تتواجد قوات الشرطة بأعداد كبيرة في المحطات، فيما حاصرت قوات مكافحة الإرهاب، أحد المباني بعد ورود معلومات بأن منفّذ إطلاق النار، يقطن في الطابق الرابع من البناء المحاصر، في حين أوضحت مصادر أن هناك شخص آخر كان ينتظر مُطلق النار في أوتريخت، مرجحين بأن الحادث إرهابي.

وأعلنت الشرطة الهولندية، تعزيز الأمن في المدارس والمرافق العامة والمساجد بعد إطلاق النار في مدينة أوتريخت وسط هولندا. وقال شهود عيان، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار في مدينة أوتريخت وسط هولندا، فتح النار عشوائيا، في المقابل رفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في مكان الحادث. وقالت