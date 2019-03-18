انت الان تتابع شهود عيان: منفذ هجوم هولندا أطلق النار عشوائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إطلاق نار في هولندا

قالت وسائل إعلام هولندية، اليوم الإثنين، نقلًا عن شهود عيان، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار في مدينة أوتريخت وسط هولندا، فتح النار عشوائيا، في المقابل رفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في مكان الحادث، وقالت الشرطة، إن وحدة مكافحة الإرهاب تطوق مبنى تشبته بأن منفذ الهجوم قام بإطلاق النار من داخله، مضيفة: «لا نستبعد أن وراء الهجوم دوافع إرهابية، لكن ذلك غير محسوم بعد»، لافتة إلى أن «مستوى التهديد في البلاد ما زال مرتفعا»، جاء ذلك بعد أن أصيب عدة أشخاص، في إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا.

وقالت الشرطة إن ساحة محطة الترام وسط المدينة قد طوقت، بينما كانت خدمات الطوارئ في مكان الحادث. ونشرت الشرطة تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر ذكرت فيها: «حادث إطلاق النار، أبلغ عن عدة جرحى، وبدأت خدمات المساعدة»، مضيفة: «أنه حادث إطلاق نار في الترام، وقد تم نشر العديد من طائرات الهليكوبتر