انت الان تتابع روحاني يعلن أن طهران ستلاحق المسؤولين عن العقوبات الأميركية قضائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الإثنين أن بلاده تحضر لإقامة دعوى قضائية ضد أشخاص في الولايات المتحدة تعتبرهم مسؤولين عن إعادة فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران، واصفا هذه العقوبات بانها "جرائم ضد الإنسانية".

وقال الرئيس الإيراني في ختام مجلس الوزراء "على دائرة الشؤون القضائية في الرئاسة ووزيري العدل والخارجية التحضير لتحرك قضائي ضد كل المتورطين في الولايات المتحدة في الاعداد للعقوبات وتنفيذها".

وأضاف روحاني في كلمته التي نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الدعوى "ستقدم أمام محكمة مختصة في إيران".

واعتبر ان العقوبات الأميركية ضد إيران هي "جرائم ضد الإنسانية" تستهدف "صحة وراحة الشعب الإيراني" وليس "الدولة" أو "البرنامج النووي لإيران". وقال إن هذا الأمر "سيتم شرحه بشكل كامل وواضح في الدعوى".

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وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي كانت طهران قد وافقت بموجبه عام 2015 على الحد من برنامجها في مقابل تخفيف عقوبات اقتصادية دولية تستهدفها.

ومنذ آب/أغسطس 2018، أسفر هذا الانسحاب عن اعادة فرض عقوبات، على مرحلتين، كانت الولايات المتحدة قد رفعتها بموجب هذا الاتفاق.

وكان لعودة العقوبات أثر ملموس جدا على الاقتصاد الإيراني، وخصوصا على أسعار العديد من المنتجات الغذائية والأدوية.

وبحسب صندوق النقد الدولي، دخلت إيران في مرحلة انكماش عام 2018 ويتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6 في المئة عام 2019.

وأمرت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر، بعد تلقيها شكوى إيرانية، برفع العقوبات عن إيران التي تستهدف سلعا "ذات اغراض إنسانية".