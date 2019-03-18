الان تتابع رئيس أركان الجيش الجزائري: مسؤولون عن إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 39 دقيقة - 5:54 م, 18 مارس 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، في التلفزيون الرسمي، اليوم الإثنين، إن الجيش يجب أن يكون مسؤولا عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

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