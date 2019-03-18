الان تتابع مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني في حادث سير بمصر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365 لقي اللواء ركن عبدالقادر العمودي، مستشار وزير الدفاع اليمني، مصرعه في حادث سير بأحد مناطق محافظة الجيزة في مصر. وحسب بيان لمديرية أمن الجيزة، أكد أنه حال تواجد “العمودي” بالشارع سكنه بمنطقة الهرم، لشراء بعض مستلزمات خاصة به، صدمته سيارة بأسطوانات غاز، عن طريق الخطأ، وحاول الأهالي إنقاذ “العمودي”، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، بكسور وكدمات بجسده، وتم احتجاز المتهم.

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