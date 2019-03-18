التحالف: ميليشيا الحوثي حاولت استهداف الفريق الحكومي في الحديدة

جدة - عمرو شويل قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف الفريق الحكومي في الحديدة، مشيرًا إلى أن الميليشيا تنفذ عملية ممنهجة لإبادة المدنيين في مديرية كشر في محافظة حجة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، إن القوات الشرعية تستهدف الميليشيات الحوثية في عدة مواقع وتكبدها خسائر، لافتًا إلى أن محافظتي عمران وصعدة يوجد بها مواقع لتخزين الأسلحة البالستية الحوثية.