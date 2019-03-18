الان تتابع رجل تركي.. الشرطة الهولندية تحدد المشتبه به باعتداء أوتريخت والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
نجحت الشرطة الهولندية، في تحديد المشتبه به باعتداء أوتريخت، وهو رجل تركي المولد يبلغ من العمر 37 عاما ويدعى غوكمان تانيس، على علاقة بإطلاق النار في أوتريخت.
يشار إلى أن إطلاق نار وقع في أحد قطارات الضواحي غربي المدينة الهولندية في حوالي الساعة 10.45 صباحا، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
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