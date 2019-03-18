رجل تركي.. الشرطة الهولندية تحدد المشتبه به باعتداء أوتريخت

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

نجحت الشرطة الهولندية، في تحديد المشتبه به باعتداء أوتريخت، وهو رجل تركي المولد يبلغ من العمر 37 عاما ويدعى غوكمان تانيس، على علاقة بإطلاق النار في أوتريخت.

يشار إلى أن إطلاق نار وقع في أحد قطارات الضواحي غربي المدينة الهولندية في حوالي الساعة 10.45 صباحا، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.