عاجل.. ارتفاع عدد قتلى هجوم أوتريخت بهولندا إلى 3

ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شهدته مدينة أوتريخت الهولندية اليوم الإثنين، 18/آذار/2019.

وقالت مصادر إعلامية إن عدد القتلى ارتفع إلى 3 وعدد المصابين إلى 9.

وفي وقت سابق اليوم قالت الشرطة أن "دوافع إرهابية" قد تكون وراء الحادث، فيما طوقت السلطات ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقع الحادث، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وأوضحت شرطة أوتريخت بأنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم.

وكتبت الشرطة على حسابها على "تويتر" تقول: "حادث إطلاق نار، هناك تقارير عن عدة جرحى"، مضيفة: "إنه حادث إطلاق نار داخل ترام. لقد تم إرسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة".