مجهولون يحرقون متجرًا يعود للرئيس الأوكراني بكييف

وتشير المعلومات الأولية إلى أن مجهولين صبوا مادة قابلة للاشتعال على جدران المتجر وأشعلوا فيه النار، وأدى ذلك إلى تلف جزء من واجهة المبنى.
وقالت الشرطة: ضبطت مادة مجهولة المصدر في المكان وتم إرسالها لإجراء اختبارات.
ووفقا للقانون الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون العقوبة من 3 سنوات إلى 15 سنة، والتهمة التدمير المتعمد والحرق بممتلكات.
ولا تزال الشرطة تحقق في الواقعة.
وتشهد أوكرانيا حالة من الاضطرابات الأمنية والسياسية، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقع أن تكون نهاية الشهر الحالي، والتي سيتنافس فيها نحو 40 مرشحا بينهم الرئيس الحالي بوروشينكو.
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